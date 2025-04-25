Malezya ekonomisinde endişendiren düşüş

Malezya’nın öncü ekonomik endeksi 2025 yılının şubat ayında yüzde 0,2 oranında azalarak, üst üste ikinci kez gerileme kaydetti. Ocak ayında da revize edilen verilere göre yüzde 1,1’lik bir düşüş yaşanmıştı. Bu ardışık düşüşler, ülke ekonomisinin gelecekteki büyüme potansiyeline dair belirsizlikleri artırdı.

Endeksin yedi bileşeninden beşi şubat ayında düşüş gösterdi. İmalat sektöründe beklenen satış değerinde yüzde 0,3’lük bir azalma görüldü. Ocak ayında bu veri yüzde 0,2 artış göstermişti. Yeni şirket kayıtları da yüzde 0,2 azalarak ocak ayındaki yüzde 0,1’lik artışın tersine döndü. Sanayi performansını ölçen Bursa Malezya Sanayi Endeksi yüzde 0,2 gerileyerek, ocak ayındaki yüzde 0,5’lik düşüşe kıyasla daha sınırlı bir kayıp yaşadı.

KONUT VE PARA ARZINDA DURGUNLUK

Onaylanan konut birimleri de şubat ayında yüzde 0,1 oranında azaldı. Bu veri ocak ayında da aynı oranda düşmüştü. Gerçek para arzı ise yüzde 0,1 oranında gerileyerek ekonomik dolaşımdaki paranın daraldığını gösterdi. Ocak ayında bu oran yüzde 0,04 düşüş yönündeydi.

Ekonomik veriler, yatırımcıların güveninin zayıfladığını ve reel sektörde beklentilerin aşağı yönlü olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, merkez bankası ve hükümetin büyümeyi destekleyecek yeni politikalar geliştirmesini zorunlu kılabilir.

İTHALAT VERİLERİ UMUT VERDİ

Olumsuz tabloya rağmen, bazı göstergeler olumlu sinyaller verdi. Yarı iletken ithalatında yüzde 0,5’lik artış kaydedildi. Ocak ayında bu kalemde yüzde 0,2’lik bir düşüş yaşanmıştı. Ayrıca, temel kıymetli ve demir dışı metallerin ithalatında da yüzde 0,2 oranında artış görüldü. Bu kalemde ocak ayında yüzde 0,6’lık düşüş vardı.

Bu gelişmeler, bazı sanayi sektörlerinde üretim ve yatırım iştahının yeniden canlandığını gösteriyor. Özellikle elektronik ve teknoloji tabanlı sektörlerdeki talep artışı dikkat çekiyor.

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YILLIK ARTIŞ NEREDEYSE SIFIR

Yıllık bazda öncü ekonomik endeks yalnızca yüzde 0,004 artış gösterdi. Ocak ayında bu oran yüzde 0,4 seviyesindeydi. Bu da genel ekonomik ivmenin duraksadığını, hatta bazı alanlarda tersine döndüğünü ortaya koyuyor. Analistler bu veriyi, ekonominin potansiyel büyümesinde ciddi bir yavaşlama işareti olarak yorumluyor.

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MEVCUT EKONOMİK KOŞULLAR TOPARLANIYOR

Öte yandan, mevcut ekonomik koşulları izleyen eş zamanlı ekonomik endeks şubat ayında yüzde 1,9 oranında artarak, ocak ayındaki yüzde 1,4’lük düşüşü telafi etti. Bu artış, üretim ve tüketim faaliyetlerinde kısa vadeli bir toparlanma yaşandığını gösteriyor. Özellikle hizmet sektörü ve perakende ticaretteki hareketlilik bu iyileşmede etkili oldu.

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KÜRESEL ETKİLER VE BEKLENTİLER

Malezya ekonomisi, küresel tedarik zincirindeki belirsizlikler, Çin ve ABD pazarlarındaki yavaşlama ve jeopolitik risklerin etkisiyle kırılgan bir yapı sergiliyor. Önümüzdeki aylarda açıklanacak olan büyüme verileri ve Merkez Bankası’nın para politikası adımları, ekonominin yönü açısından belirleyici olacak. Ekonomistler, dolar cinsinden dış ticaret fazlasının korunmasının hayati önemde olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, hükümetin altyapı yatırımları ve dijitalleşme alanında atacağı adımların ekonomiyi yeniden canlandırabileceği görüşünde birleşiyor. Ancak bu tür yapısal reformların etkisi kısa vadede sınırlı olabilir. Bu nedenle öncü verilerdeki zayıflama, ekonomik planlamaların daha temkinli yapılmasını zorunlu kılıyor.