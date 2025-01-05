Malezya'da WeChat ve TikTok’a lisans çıktı

Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC), Tencent’in WeChat ve ByteDance’in TikTok platformlarına, 1 Ocak 2025’te yürürlüğe giren yeni sosyal medya yasası kapsamında faaliyet lisansı verdi. Yeni yasa, Malezya’da sekiz milyonun üzerinde kullanıcıya sahip platformların lisans almasını veya yasal yaptırımlarla karşılaşmasını zorunlu kılıyor.

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ÇOCUKLAR VE HASSAS GRUPLAR İÇİN KORUMA

MCMC tarafından yapılan açıklamaya göre, WeChat’in "Uygulama Hizmet Sağlayıcı Sınıfı (ASP(C))" lisansı aldığı doğrulandı. Bu düzenleme, kullanıcıların özellikle çocuklar ve hassas grupların çevrimiçi ortamda daha iyi korunmasını amaçlıyor. Ayrıca, hizmet sağlayıcılar üzerindeki denetimlerin artırılması da hedefleniyor.

Telegram’ın lisans başvuru sürecinin son aşamada olduğu ve yakın zamanda tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Öte yandan, Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp için lisans alma sürecini başlatmış durumda. MCMC, bu sürecin kısa bir süre içinde sonuçlanacağını bildirdi.

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GOOGLE VE X İÇİN BELİRSİZLİK

X (eski adıyla Twitter) ve Google ise henüz lisans başvurusu yapmadı. X tarafından yapılan açıklamada, kullanıcı sayılarının gerekli eşiğe ulaşmadığı ifade edildi. Ancak MCMC, bu iddiayı doğrulamak için kullanıcı verilerini incelemeye devam ettiğini duyurdu.

Google’ın YouTube platformundaki video paylaşım özellikleri nedeniyle bazı sınıflandırma sorunları yaşandığı ve MCMC’nin bu sorunlar üzerinde çalıştığı açıklandı. Yetkililer, YouTube’un mevcut lisans çerçevesine uyum sağlaması için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

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YATIRIMLAR DİKKAT ÇEKİYOR

2024 yılında ByteDance ve Google, Malezya’da yapay zeka merkezi ve veri merkezi oluşturmak için sırasıyla 2,1 milyar ve 2 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını açıklamıştı. Bu yatırımlar, ülkedeki dijital altyapıyı geliştirmeyi hedefliyor.