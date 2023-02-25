Rusya'ya bir darbe daha. Mali Eylem Görev Gücü Rusya'nın üyeliğini askıya aldı

FATF'den yapılan açıklamada, Rusya'nın "yasa dışı ve gerekçesiz" işgali nedeniyle Ukrayna halkının uğradığı büyük can kayıpları ve yıkımdan derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

euronews'in haberine göre,Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, FATF'nin, Rusya'nın tüm askeri güçlerini Ukrayna topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz olarak çekmesini talep eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararını desteklediği vurgulandı.

Açıklamada, Rusya'nın Birleşmiş Milletler tarafından yaptırım uygulanan ülkelerle silah ticareti ve "kötü niyetli" siber faaliyetleriyle ilgili haberlerden endişe duyulduğu da aktarıldı.

Rusya'nın eylemlerinin, küresel finansal sistemin güvenliğini, emniyetini ve bütünlüğünü geliştirmeyi amaçlayan FATF temel ilkelerine aykırı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, söz konusu eylemlerin FATF üyelerinin anlaşmaya vardıkları uluslararası iş birliği ve karşılıklı saygı taahhüdünü de ihlal ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, bu kapsamda Rusya'nın FATF üyeliğinin askıya alındığı bildirilirken, Rusya'nın FATF standartlarını uygulama yükümlülüğünün sürdüğü anlatıldı.

FATF'nin durumu izleyeceği ve genel kurul toplantılarında kısıtlamaların kaldırılması veya değiştirilmesi için değerlendirme yapacağına işaret edilen açıklamada, yetkili mercilere Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan, uluslararası finansal sistemin bütünlüğü ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı tetikte olma çağrısında bulunuldu.

ABD MEMNUN OLDU

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da Rusya'nın FATF üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin açıklamasında, ABD'nin FATF'nin kararını takdirle karşıladığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hiçe saymasının, FATF'nin temel değerleriyle çeliştiğini ifade eden Yellen, "Ayrıca, Rusya'nın İran ve Kuzey Kore gibi son çare tedarikçileriyle olan ilişkileri, uluslararası yaptırımlardan ve ihracat kontrollerinden kaçınmaya yönelik hükümet güdümlü çabaları ve siber suçlar gibi diğer faaliyetleri, Rusya'yı FATF'nin savaştığı yasa dışı finans için bir sığınak haline getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.