Maliye Bakanlığı 'Aha ona da vergi kesecek' diye paylaştı sosyal medya karıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Maliye Bakanlığı 'Aha ona da vergi kesecek' diye paylaştı sosyal medya karıştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından bir vatandaşın yaptığı yorumu yeniden paylaştı. Bir vatandaş Mehmet Şimşek'in paylaşımına “Aha ona vergi kesecek” şeklinde yorum yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından o yorum yeniden paylaşınca sosyal medya karıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan ikili görüşme sonrasında Bakan Şimşek bu görüşmeyi Banga ile el sıkıştığı bir kare ile sosyal medya hesabından paylaştı.

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Şimşek’in paylaşımının altına bir vatandaş ironik bir yorum yaparak “Aha ona da vergi kesecek” şeklinde yorum yaptı. Kriz burada patlak verdi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından vatandaşın ironik yorumu yeniden paylaşıldı (retweet yapıldı).

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Sosyal medyada Bakanlığın resmi hesabından yapılan bu paylaşım kullanıcılar arasında çokça paylaşıldı, sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Bakanlık çalışanının görevden alınmak istediğini söyledi, olay hakkında birbirinden değişik gülünç yorumlarda bulunuldu.

Bakanlığın sosyal medya kazasının fark edilmesinden sonra yapılan yeniden paylaşım kaldırıldı. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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