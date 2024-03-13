Maliye Bakanlığı'ndan 47 milyar vergi kaçağı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'nun verilerine göre 236 bin 797 bin vergi denetimi yapıldı.

Ekiplerin,vergi incelemeleri sonucunda geçen yıl 60 bin 242 mükellefin farklı vergi türlerinde 47 milyar 47 milyon 75 bin 721 liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği tespit edildi.

Bu dönemde, incelenen mükellefler için tarhı istenilen vergi tutarı 17 milyar 452 milyon 475 bin 513 lira, kesilmesi önerilen ceza tutarı ise 37 milyar 220 milyon 156 bin 577 lira olarak hesaplandı.

EN FAZLA KAÇAK KDV'DE YAŞANDI

Vergi türleri itibarıyla en fazla matrah farkı katma değer vergisi KDV'de tespit edildi. KDV'deki vergi kaçağı 18 milyar lirayı aştı. Kurumlar vergisinde 7,4 milyar lira, geçici kurumlar vergisinde 6,9 milyar lira ve damga vergisinde 5 milyar liralık matrah farkı hesaplandı.

İncelemeler neticesinde tarhı istenilen 17,4 milyar liralık vergi tutarının yüzde 67,2'sini KDV, yüzde 10,9'unu kurumlar vergisi, yüzde 8,5'ini ÖTV ve yüzde 7,9'unu geçici kurumlar vergisi oluşturdu.