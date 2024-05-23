Ev alıp satarken zorunlu olacak. Maliye Bakanlığı gelir için bu çözümü buldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı bozulan ekonomide boşalan hazine için gelir bulma yolunda adımlar atmaya devam ediyor. Vergi denetimleri bir yandan artarken öte yandan vergi kaçağını önlemek için yeni çalışmalar yapıyor.

Artık ev alım satımlarında belediyelerin gösterdiği rayiç bedel üzerinden alınan harç ve gelir vergisinin tam olarak alınması için aynı yabancılara uygulandığı gibi ekspertiz raporu istenmesi de gündemde.

GELİR VERGİSİ KAYBINA ÇARE ARANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ev alım satımlarında belediyelerin belirlediği emlak vergisi rayiç bedeli üzerinden alınan harç ve gelir vergisinin tam olarak alınabilmesi için ekspertiz raporu istenmesi gündemde. Gündemde olan çalışma hali hazırda yabancılar için uygulanıyor.

Güncel olarak örneği ise, şu anda ev almak veya satmak isteyen yabancılar gerçekleştirdiği tapu işlemlerinde gayrimenkul ekspertiz raporunun beyan edilmesi zorunlu.

Konut veya herhangi bir gayrimenkul satın alırken gerçek satış bedeli üzerinden değil, ilçedeki belediyelerin belirlediği (gelecek yıl güncellenecek) vergi değeri üzerinden alım-satımı yapılmakta.

Mevcut durum satıcı açısından kurumlar veya gelir vergisinin, KDV’nin, geçici verginin; alıcı ve satıcı açısından tapu harcının ve alıcı açısından ise emlak vergisinin eksik ödenmesine yol açıyor. Bununla beraber gayrimenkulü satan kişi eğer bu gayrimenkulü geriye dönük 5 yıl içinde satın almışsa bu satıştan dolayı gelir vergisi (değer artışı kazancı) ödemek zorunda kalıyor. Gayrimenkulün satış tutarı gerçek bedelden gösterilmezse bir de gelir vergisi kaybı ortaya çıkıyor.