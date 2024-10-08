Maliye'nin adımı kiracı ile ev sahiplerini karşı karşıya getirdi. Kontratı olmayanlar yandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uzun yıllar boyunca uygulanan ‘Nas’ ekonomisi ile bozulan Türk ekonomisini vatandaşlara yüklediği vergi küfesi ile kapatmaya çalışıyor. Bu adımlardan birisi de ev sahipleri ve kiracıları vurdu.

Geçtiğimiz günlerde hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılından itibaren kiralık evlerde aylık kiraların PTT veya banka üzerinden yatırılmasının zorunlu olduğunu duyurmuştu. Maliye’nin yaptığı bir diğer açıklama ise kontrat yapmadıkları belli olan ev sahipleri ile beraber kiracıların da cezaya tabi tutulacağı olmuştu.

Bu duyuru sonrasında kiracılar ile ev sahipleri karşı karşıya geldi. Kiracılar ev sahiplerine “kontrat yapalım” talebinde bulunmaya başladı. Ev sahipleri ise vergiden kaçmak için bu talebe yanıt olarak ye kirayı artıracaklarını ya da kiracının evi boşaltması gerektiğini ifade etti. Kiracılar bu cevap sonrasında mahkemeye akın etti ve ev sahipleri ile davalık oldu.

Konu hakkında Türkiye Gazetesine konuşan avukat Ercan Aslan, Maliyenin kararı sonrasında ev sahibine dava açmak isteyen kiracıların sayısında artış yaşandığını ifade etti.

Avukat Aslan, kiracıların mutlaka yasal haklarını kullanarak kontrat talep etmesi gerektiğini ifade ederek ödemeleri de banka üzerinden yapmasını, uzun vadede hakların güvence altına alınması için kontratsız kiralama sürecine girilmemesi gerektiğini ifade etti.