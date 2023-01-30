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Maltepe sahilinde 85 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

Maltepe sahilinde, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıklıkta 85 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu. Yaşlı kadın dalgıç polisler tarafından denizden çıkartılarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 16:48
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Maltepe sahilinde 85 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

Maltepe sahilinde 85 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu
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İstanbul'da Maltepe Sahil'inde yürüyüş yapanlar denizin üzerinde hareketsiz şekilde duran şahsı fark etti.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi aldı. Dalgıç polisler kıyıdan yaklaşık 200 metre ileride bulunan 85 yaşındaki Melek Tokay isimli kadının cansız bedenini ceset torbasına koyarak kıyıya çıkardı.

Tokay'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Yaşlı kadının yakınları olay yerine geldi. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

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