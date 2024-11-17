Kardan kapanan Ardahan-Ardanuç kara yolunda ulaşım normale döndü

Kaynak: AA
Kardan kapanan Ardahan-Ardanuç kara yolunda ulaşım normale döndü

Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

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Olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün ağır tonajlı araç geçişine kapatılan, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolu ekiplerin çalışması ve tipinin durmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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Ekipler, söz konusu yolda gece saatlerinde oluşacak buzlanma nedeniyle sürücülerden tedbir amaçlı takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

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Sürücü Necdet Bilgin, Artvin'in Ardunuç ilçesine gitmeye çalıştığını belirterek, "Dün bu yolu kullanamadık çünkü kar nedeniyle geçemedik. Bugün Ardanuç'a geçeceğiz." dedi.

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Kara yolunun Bülbülan Yaylası mevkisinde yer yer bir metreyi aşan kar kütleleri oluştu.

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