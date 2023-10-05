Maltepe Üniversitesi Türk'ü sildi. Türk adının nesinden rahatsızsınız

Maltepe Üniversitesi, birçok üniversitede ‘Geleneksel Türk Tiyatrosu’ adıyla okutulan dersin isminden 'Türk'ü çıkardı. Dersin adını üniversite ‘Geleneksel Türkiye Tiyatrosu’ olarak değiştirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Maltepe Üniversitesi Türk'ü sildi. Türk adının nesinden rahatsızsınız

“Türk edebiyatı” yerine “Türkçe edebiyatı”, “Türk okur” yerine “Türkiyeli okur” tartışmalarına bir skandal daha eklendi.

'Türk' kelimesinden rahatsız olanlar bazı kelimeleri değiştirip yerine "Türkiye, Türkiyeli" ifadelerini getirmeye devam ederken şimdi de ‘Türk’ yerine ‘Türkiye’ tabiri eğitim müfredatına girdi.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE SKANDAL DERS ADI

Maltepe Üniversitesi, birçok üniversitenin güzel sanatlar fakültesinde ‘Geleneksel Türk Tiyatrosu’ olarak okutulan dersin adını, ‘Geleneksel Türkiye Tiyatrosu’ olarak değiştirdi.

Ayrıca ‘Türk Tiyatrosu Tarihi’ dersi de ‘Türkiye Tiyatrosu Tarihi’ olarak değiştirildi.

Söz konusu dersler, Maltepe Üniversitesi tarafından yayımlanan ‘Öğretim Programı Diyagramı’nın 5. yarıyıl programında yer aldı.

f7ngoktw0aaski5.jpg

Söz konusu değişikliğe sosyal medyada tepki yağdı. Kullanıcılar "Türk adının nesinden rahatsızsınız..." diye sormaktan kendini alamadı.

İşte bazı tepkiler...

a.png

b.png

c.png

d.png

e.png

f.png

g.png

İlgili Haberler
Merkez Bankası'ndan bir ödeme kuruluşuna daha izin
Merkez Bankası'ndan bir ödeme kuruluşuna daha izin
Yılbaşında vergi ceza ve harçlara gelecek zam belli oldu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Elazığ’da polisten zehir tacirlerine operasyon Gündem
Elazığ’da polisten zehir tacirlerine operasyon
Demet Şener'den yıllar sonra gelen Demet Akalın itirafı. ''Anlatıldığı gibi değil'' dedi Magazin
Demet Şener'den yıllar sonra gelen Demet Akalın itirafı. ''Anlatıldığı gibi değil'' dedi
Yalan söylediğini itiraf eden imama İsmailağa Cemaati sahip çıktı. Suriyelinin cesedi mis gibi kokuyordu demişti Gündem
Yalan söylediğini itiraf eden imama İsmailağa Cemaati sahip çıktı. Suriyelinin cesedi mis gibi kokuyordu demişti
Singapur’da araba almak isteyen 100 bin doları gözden çıkaracak. Bu fiyata araba dahil değil Dünya
Singapur’da araba almak isteyen 100 bin doları gözden çıkaracak. Bu fiyata araba dahil değil
Ejderkanı bitkisi yaralara iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Ejderkanı bitkisi yaralara iyi geliyor
Merkez Bankası'ndan bir ödeme kuruluşuna daha izin Ekonomi
Merkez Bankası'ndan bir ödeme kuruluşuna daha izin
Benzine ikinci indirim. İşte geçerli olacağı tarih Ekonomi
Benzine ikinci indirim. İşte geçerli olacağı tarih