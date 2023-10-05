Maltepe Üniversitesi Türk'ü sildi. Türk adının nesinden rahatsızsınız

“Türk edebiyatı” yerine “Türkçe edebiyatı”, “Türk okur” yerine “Türkiyeli okur” tartışmalarına bir skandal daha eklendi.

'Türk' kelimesinden rahatsız olanlar bazı kelimeleri değiştirip yerine "Türkiye, Türkiyeli" ifadelerini getirmeye devam ederken şimdi de ‘Türk’ yerine ‘Türkiye’ tabiri eğitim müfredatına girdi.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE SKANDAL DERS ADI

Maltepe Üniversitesi, birçok üniversitenin güzel sanatlar fakültesinde ‘Geleneksel Türk Tiyatrosu’ olarak okutulan dersin adını, ‘Geleneksel Türkiye Tiyatrosu’ olarak değiştirdi.

Ayrıca ‘Türk Tiyatrosu Tarihi’ dersi de ‘Türkiye Tiyatrosu Tarihi’ olarak değiştirildi.

Söz konusu dersler, Maltepe Üniversitesi tarafından yayımlanan ‘Öğretim Programı Diyagramı’nın 5. yarıyıl programında yer aldı.

Söz konusu değişikliğe sosyal medyada tepki yağdı. Kullanıcılar "Türk adının nesinden rahatsızsınız..." diye sormaktan kendini alamadı.

İşte bazı tepkiler...