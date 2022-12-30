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Aracın üzerine çıktı kavga etti

Maltepe D-100 karayolu üzerinde ilerleyen bir TIR şoförü önce seyir halinde olan otomobile sürttü, ardından aracını kontrol etmek için otomobilden inen sürücünün kapıyı açmasıyla kapıya çarparak yerinden söktü. 

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 15:58
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Maltepe'de aracın üzerine çıktı kavga etti

Aracın üzerine çıktı kavga etti
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İHA'nın haberine göre, kaza saat 12.30 sıralarında Maltepe'de D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 AUH 855 plakalı TIR şoförü, önünde seyir halinde olan 34 HC 8811 plakalı Toyota marka araca sürttü. Otomobil sürücüsü ise aracını kontrol etmek için otomobilinden inmek istedi. 

Sürücünün otomobilden indiğini görmeyen TIR şoförü, bu kez de açık olan kapıya çarparak yerinden söktü. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü aracının üzerine çıkarak TIR şoförü ile tartışmaya başladı. Otomobilden inen kadın ise TIR'ın camlarını ve aksesuarlarını sökmeye çalıştı. 2 sürücünün arasında çıkan tartışmayı izleyen bir başka otomobil sürücüsü ise önünde seyir halinde olan araca çarptı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü, "Geriden gelen TIR bize sürttü. Ben de aracıma bakmak için durdum ve indim. Bir şey oldu mu diye kontrol edecektim. Kapıyla beni kapı arasında sıkıştıracaktı. Canımızı zor kurtardık" diye konuştu.

TIR şoförü ise, "Önüme kırdı. O an adamla işaretleştik. O ara ben yürüyünce 'çatırt' diye ses geldi. Ben adamı görmedim bile" dedi.

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