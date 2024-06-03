Maltepe'de bir kişi silahla kendini vurarak intihar etti

Kaynak: İHA
Maltepe'de bir kişi silahla kendini vurarak intihar etti

Maltepe'de 40 yaşlarında bir kişi silahla kendini vurarak intihar etti.

Fındıklı Mahallesi Yeşim Sokak üzerinde bulunan 43 numaralı binada meydana gelen olayda, İddiaya göre 40 yaşlarında bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple silahla kendini vurarak intihar etti. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Olay yeri inceleme ekipleri binada inceleme başlattı. Ekipler çalışmalarından sonra olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma devam ediyor.

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