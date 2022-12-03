Maltepe'de zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı

K.A'nın kullandığı 34 FHL 110 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde önünde giden B.A. idaresindeki 34 TAR 71 plakalı taksiye arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçlar, önlerinde seyir halinde olan 2 araca daha vurdu.
Kazaya karışan araçların çarptığı kaldırımdaki konteyner yaya Z.U'ya çarptı.
Olayda, sürücü K.A. ile yaya Z.U. yaralandı.
Yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. (AA)
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