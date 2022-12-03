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Maltepe'de zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı

Maltepe'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 16:53
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Maltepe'de zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı

Maltepe'de zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı
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K.A'nın kullandığı 34 FHL 110 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde önünde giden B.A. idaresindeki 34 TAR 71 plakalı taksiye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçlar, önlerinde seyir halinde olan 2 araca daha vurdu.

Kazaya karışan araçların çarptığı kaldırımdaki konteyner yaya Z.U'ya çarptı.

Olayda, sürücü K.A. ile yaya Z.U. yaralandı.

Yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. (AA)

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