Mamak ve Gazze kardeş belediye oldu

Mamak Belediyesi Meclis Toplantısı Başkan Murat Köse’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Mamak Belediyesi’nin Gazze ile kardeş belediye olması teklifi oy birliği ile kabul edildi.

KAYNAK: DHA
Mamak ve Gazze kardeş belediye oldu

Tüm partilerin katılımı ile gerçekleşen belediyesi meclis toplantısına Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Filistin bayraklı atkısı ile kürsüye geldi. Başkan Köse, burada yaptığı açıklamada, “Gazze’de zulüm var, gözyaşı var, Gazze’de masum insanlar ölüyor. İsrail 7 Ekim’den beri Gazze’deki masum insanlara karşı tarihin en kanlı, en vahşi saldırısını gerçekleştiriyor. İsrail’in yirmi gündür, sivil, kadın, çocuk, hastane, okul ayırt etmeksizin, tam bir savaş suçu işleyerek Gazze Şehrini vahşice bombalaması ile yaşanan insanlık dramına dikkat çekiyor ve İsrail’in zulmünü kınıyoruz. Gazze’de hayatını kaybedenler için Rabbimizden rahmet diliyorum. Öncelikle derhal ateşkes ilan edilmelidir. Bir an evvel saldırılara son verilmelidir. Dileğimiz, 1967 sınırlarında Başkenti Kudüs olan, fiziki bütünlüğe sahip, tüm dünya tarafından tanınan bağımsız, egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasıdır. Binlerce kilometre ötedeki Gazze ve Filistin halkının yanında olduğumuzu, seslerini duyurduğumuzu ve onların özgürlük mücadelesine destek verdiğimizi ifade ediyoruz” dedi.

mamak-ve-gazze-kardes-belediye-oldu-yenicag34.jpg

mamak-ve-gazze-kardes-belediye-oldu-yenicag1.jpg

mamak-ve-gazze-kardes-belediye-oldu-yenicag.jpg

İlgili Haberler
Kızılhaç açıkladı: Uluslararası bir sağlık ekibi Gazze'ye ulaştı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Ümit Özdağ’dan Erdoğan’a 8 maddelik çağrı Siyaset
Ümit Özdağ’dan Erdoğan’a 8 maddelik çağrı
Eda Erdem: Atamızın izindeyiz Spor
Eda Erdem: Atamızın izindeyiz
Fethiye’de bıçaklı kavga: 1 ölü Gündem
Fethiye’de bıçaklı kavga: 1 ölü
2 milyon liraya kemer olur mu? Gündem
2 milyon liraya kemer olur mu?
Kastamonu’da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi Gündem
Kastamonu’da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
Darp edilen adam hastanede hayatını kaybetti Yaşam
Darp edilen adam hastanede hayatını kaybetti
Diyanet cuma hutbesinde Atatürk'ü anmadı Gündem
Diyanet cuma hutbesinde Atatürk'ü anmadı