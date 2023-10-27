Mamak ve Gazze kardeş belediye oldu

Tüm partilerin katılımı ile gerçekleşen belediyesi meclis toplantısına Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Filistin bayraklı atkısı ile kürsüye geldi. Başkan Köse, burada yaptığı açıklamada, “Gazze’de zulüm var, gözyaşı var, Gazze’de masum insanlar ölüyor. İsrail 7 Ekim’den beri Gazze’deki masum insanlara karşı tarihin en kanlı, en vahşi saldırısını gerçekleştiriyor. İsrail’in yirmi gündür, sivil, kadın, çocuk, hastane, okul ayırt etmeksizin, tam bir savaş suçu işleyerek Gazze Şehrini vahşice bombalaması ile yaşanan insanlık dramına dikkat çekiyor ve İsrail’in zulmünü kınıyoruz. Gazze’de hayatını kaybedenler için Rabbimizden rahmet diliyorum. Öncelikle derhal ateşkes ilan edilmelidir. Bir an evvel saldırılara son verilmelidir. Dileğimiz, 1967 sınırlarında Başkenti Kudüs olan, fiziki bütünlüğe sahip, tüm dünya tarafından tanınan bağımsız, egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasıdır. Binlerce kilometre ötedeki Gazze ve Filistin halkının yanında olduğumuzu, seslerini duyurduğumuzu ve onların özgürlük mücadelesine destek verdiğimizi ifade ediyoruz” dedi.