Mamasıyla birlikte salatalık yiyen kedi görenleri şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi Feyza Betül Arslan
Mamasıyla birlikte salatalık yiyen kedi görenleri şaşırttı
Sosyal medyada paylaşılan bir kedi ilginç yeme tarzından dolayı gündem oldu. Mama kabına konan mamanın yanında salatalığı da ısırarak yiyen kedi ilgi çekti.

Sosyal medyada sahibi tarafından paylaşılan bir kedinin ilginç yeme alışkanlığı, dikkatleri üzerine çekti. Kedinin mama kabına konan mamayı yemesinin yanı sıra salatalık da tüketmesi, izleyenleri şaşırttı. Kısa sürede popüler olan bu kedinin, her öğününde mamasının yanında mutlaka salatalık yediği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar ilgi çekerken, hayvanseverler tarafından da yoğun bir ilgiyle karşılandı. Görenlerin ilgisini çeken bu alışılmadık durum, kediseverlerin de merakını uyandırdı.

Son Haberler
İhbar ettikleri kişi AKP’li vekil çıkınca adalet beklerken ceza aldılar Gündem
İhbar ettikleri kişi AKP’li vekil çıkınca adalet beklerken ceza aldılar
İsrail’in jet saldırısında 13 Filistinli hayatını kaybetti Dünya
İsrail’in jet saldırısında 13 Filistinli hayatını kaybetti
Hafta 4 gün çalışma Türkiye'de de başladı. İşte 3 gün tatilin olduğu sektörler Ekonomi
Hafta 4 gün çalışma Türkiye'de de başladı. İşte 3 gün tatilin olduğu sektörler
Şeker hastalarına müjde. Kan şekerini düzeltiyor Sağlık
Şeker hastalarına müjde. Kan şekerini düzeltiyor
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı Yerel Haberler
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
Çalışırken Mola Vermek Neden Önemli? Yaşam
Çalışırken Mola Vermek Neden Önemli?