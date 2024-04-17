Mamasıyla birlikte salatalık yiyen kedi görenleri şaşırttı

Sosyal medyada sahibi tarafından paylaşılan bir kedinin ilginç yeme alışkanlığı, dikkatleri üzerine çekti. Kedinin mama kabına konan mamayı yemesinin yanı sıra salatalık da tüketmesi, izleyenleri şaşırttı. Kısa sürede popüler olan bu kedinin, her öğününde mamasının yanında mutlaka salatalık yediği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar ilgi çekerken, hayvanseverler tarafından da yoğun bir ilgiyle karşılandı. Görenlerin ilgisini çeken bu alışılmadık durum, kediseverlerin de merakını uyandırdı.