Mamta Kulkarni davası düşürüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mamta Kulkarni davası düşürüldü

Bombay Yüksek Mahkemesi, aktris Mamta Kulkarni'ye karşı 2016'da açılan uyuşturucu operasyonu davasını bozma kararı aldı.

Bombay Yüksek Mahkemesi, 2016 yılında milyon dolarlık yasadışı uyuşturucunun ele geçirilmesiyle bağlantılı olarak Bollywood oyuncusu Mamta Kulkarni'ye karşı açılan davayı bozdu.

Uyuşturucuyla Mücadele Birimi, Solapur'daki bir fabrikada 20 ton efedrin ele geçirmişti.

Kulkarni'nin avukatı, Yargıçlar Bharati H Dangre ve Manjusha A Deshpande'den oluşan mahkeme önünde, Kulkarni'nin davaya haksız yere dahil edildiğini ve kendisine karşı açılan cezai kovuşturmanın kendisine karşı hiçbir delil olmadığı için iptal edilmesi ve kaldırılması gerektiğini savundu.

Yüksek Mahkeme, Ağustos 2020'de Covid salgınını gerekçe göstererek, Yüksek Mahkeme'den Kulkarni'nin dilekçesinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasını istedi.

Nisan 2023'te, Yargıç Sunil B Shukre başkanlığındaki bir yüksek mahkeme heyeti, Yüksek Mahkeme kararının pandemi olmadığı durumlarda da geçerli olduğunu belirterek, taraflardan konuyla ilgili herhangi bir erteleme talebini reddetmişti.

Kulkarni'nin şimdilerde Kenya'da yaşadığı düşünülüyor.

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