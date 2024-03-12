MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. ‘Market of the Year’ ödüllerini dörtledi

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MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. ‘Market of the Year’ ödüllerini dörtledi
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., son dört yıldır sürekli olarak küresel performans ödüllerini kazanarak büyük bir başarı elde etti.

MAN Truck & Bus SE tarafından her yıl düzenlenen 'Market of the Year' ödülü, üst üste dördüncü kez MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.'ye verildi. Bu ödül, şirketin dünya çapında en iyi performans gösteren ülkeye veriliyor ve bu yıl da Türkiye'nin başarısını vurguluyor.
International Sales Conference – Uluslararası Satış Konferansı'nda dünya genelinden ülke satış yöneticileri bir araya geldi ve en iyi performans gösteren ülkelerin ödülleri verildi. 'Market of the Year' ödülleri, pazar büyüklüklerine göre farklı kategorilerde değerlendirilerek kazananlara veriliyor. Bu kategoriler arasında kamyon, otobüs, van, ikinci el satışlar, satış sonrası hizmetler, karlılık, sermaye verimliliği ve likidite gibi faktörler yer alıyor.
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., bu prestijli ödülü başarılı hizmet kalitesiyle kazanarak dördüncü kez Türkiye'ye getirdi. Genel Müdür Tuncay Bekiroğlu, ödülü almanın gururunu yaşadıklarını belirtirken, çalışanların ve paydaşların katkılarına dikkat çekti. Bekiroğlu, müşterileri de 'yaşam boyu iş ortakları' olarak gördüklerini ve zorlu bir süreçten geçtiklerini vurguladı.

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