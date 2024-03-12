ABD enflasyon rakamları açıklandı

Kaynak: Bloomberght
ABD enflasyon rakamları açıklandı
ABD'de enflasyon şubatta aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,2 olarak açıklandı.

Piyasanın beklentisi enflasyonun aylık yüzde 0,4 yıllık yüzde 3,1 olması yönündeydi.
Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3 beklenirken yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,7 beklentisine karşılık yüzde 3,8 olarak açıklandı.
Açıklanan veri, enflasyonun hala ısrarlı biçimde yüksek seyrettiği ve Merkez Bankası yetkililerinin erken gevşemekten kaçınacağı mesajı verdi.
Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz haftaki konuşmasında enflasyonun hedefe düştüğünden emin olmak istediklerini söyleyerek “Bu güveni kazandığımızda -ki buna yakınız- faiz indirimine başlamak uygun olacak” ifadelerini kullandı.

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