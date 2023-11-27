Manavgat'ta sazlık alanda yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamışlık ve sazlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangın, itfaiye ve orman ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

KAYNAK: İHA
Manavgat'ta sazlık alanda yangın

Edinilen bilgiye göre, Boğaz mevkiinde Manavgat Irmağı kenarındaki sazlık ve kamışlık alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarla birlikte hızla yayılarak büyüdü.

aw086211-02.jpgİhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

aw086211-04.jpgYangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülen yerlerden yeniden alevler yükseldi. Ekipler, yangının sazlığın yakınındaki ikamete ulaşmaması için de önlem aldı.

aw086211-05.jpg Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekipler, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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