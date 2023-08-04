Manchester City 17 yaşındaki Efe Sarıkaya'yı istiyor

İngiliz devi Manchester City'nin Altay'ın 17 yaşındaki genç oyuncusu Efe Sarıkaya'yı almak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Manchester City 17 yaşındaki Efe Sarıkaya'yı istiyor

İngiliz devi Manchester City'nin Altay'ın 17 yaşındaki stoperi Efe Sarıkaya'yı istediği ileri sürüldü.

Altay'ın alt yapısından yetişen Efe, geçen sezon 16 yaşında olmasına rağmen 27 maçta forma giymişti.

Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Efe'yi Manchester United'ın bir süredir izlettirdiği de ortaya çıktı.

Şu anda Gençlerbirliği'nin başında olan, geçen sezon Altay'ı çalıştıran Sinan Kaloğlu,
"Süper Lig'de Altay'da göreve geldiğimde son haftalarda 16 yaşında Efe Sarıkaya'yı oynattım. Daha sonra da milli takımlara gitmesine vesile oldum. Altay Kulübü, Efe için çok ciddi bonservis piyasası belirledi" dedi.

Kaloğlu, genç futbolcu ile Manchester City'nin yanı sıra Atletico Madrid'in de ilgilendiğini ileri sürdü.

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