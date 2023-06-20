Manchester City Arda Güler’in peşinde

Editör: Fatma Demirkaya

Euro 2024 elemeleri kapsamında Türkiye ile Galler dün akşam Samsun'da oynanan maçta karşı karşıya geldi. A Milli takımımız Galler’i Umut Nayir ve Arda Güler’in attığı gollerle 2-0 mağlup ederken genç yetenek Arda Güler attığı gol ile tüm futbolseverleri kendine hayran bıraktı.

"TÜRK MUCİZE ÇOCUK"

İngiltere merkezli haber sitesi talksport, dün geceki maçtan sonra Arda Güler için “Türk mucize çocuk” ifadelerini kullanırken, Arda Güler’in 17.5 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli hakkında “Türk mucize çocuğunun çok ucuza serbest kalma maddesi var” dedi. Haberde ayrıca Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Liverpool’un Arda Güler’e yoğun ilgisi olduğu aktarılırken Manchester City’nin bu transferde rakiplerine göre bir adım önde olduğu belirtildi.