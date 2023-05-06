Manchester City Leeds'i İlkay ile yıktı. Arsenal ile puan farkı açıldı

Manchester City, Premier Lig'in 35. haftasında Leeds United'ı konuk etti.

Zirve yolundaki önemli maçı City, 2-1 kazandı ve Arsenal ile olan puan farkını 4'e çıkardı.

Galibiyeti getiren golleri 19 ve 27. dakikalarda İlkay Gündoğan attı.

İki golün asistini ise Cezayirli yıldız Riyad Mahrez yaptı.

Leeds United'ın tek golü 85. dakikada Rodrigo'dan geldi.

Ayrıca 84. dakikada İlkay Gündoğan, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla City puanını 82 yaptı ve Arsenal ile puan farkını açtı.

Leeds United ise 30 puanla küme hattının bir basamak üstünde 17. sırada bulunuyor.

