Manchester City Sevilla maçı Fatih Saboviç'in kaleminden Yeniçağ'da

UEFA Süper Kupa finali bu akşam Yunanistan'da oynanacak.

48. kez yapılacak Süper Kupa, İngiltere ekibi Manchester City ile İspanya temsilcisi Sevilla arasında bu gecen yapılacak maçla sahibini bulacak.

Dünyanın gözü kulağı bu gece Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda olacak.

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma ayrıntılı bir şekilde Yeniçağ'da yer alacak.

Dünya futbolunu yakından izleyen usta yazarımız Fatih Saboviç, karşılaşmayı ayrıntılı bir şekilde Yeniçağ okurlarına aktaracak.

Maç boyunca yaşanan tüm gelişmelerin yanı sıra karşılaşma sonunda maçın yorumu da Saboviç'in doyumsuz kaleminden Yeniçağ okurlarıyla buluşacak.