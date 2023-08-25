Manchester City'den 60 milyon Euro'luk transfer

Editör: Ufuk Cingöz

Premier Lig’de son şampiyon Manchester City Riyad Mahrez’in Suudi Arabistan’a transferi sonrası ortaya çıkan sağ kanat ihtiyacını Jeremy Doku ile kapattı.

İngiliz ekibi yaptığı açıklamada 21 yaşındaki Belçikalı yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Açıklamada, Manchester City’nin oyuncunun kulübü Rennes’e ne kadar ödediği belirtilmezken anlaşmanın 60 milyon Euro olduğu iddia ediliyor.

Jeremy Doku geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde çıktığı 33 maçta 6 gol 4 asist kaydetti.