Manchester Cityli eski golcü Gençlerbirliği'ne transfer oldu

Editör: Barış Atakan

1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği 30 yaşındaki golcü Olarenwaju’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada “Yeni sezona aldığı önemli galibiyetlerle iyi bir başlangıç yapan Gençlerbirliği’miz, kadrosuna yeni bir oyuncuyu daha kattı. Kırmızı-karalarımız, 30 yaşındaki Nijeryalı santrafor Olarenwaju Ayobami Kayode ile 2 yıllık anlaşma imzaladı” ifadelerine yer verildi.

MANCHESTER CITY'DE FORMA GİYDİ

Nijeryalı yıldızülkemizde daha önce Gaziantep FK, Sivasspor ve Ümraniyespor takımlarında forma giyerken ASEC Mimosas, AFAD Djekanou, FC Luzern, FC Heartland, Maccabi Netanya, Austria Wien, Manchester City, Girona FC ve Shakhtar Donetsk gibi takımlarda da oynadı.