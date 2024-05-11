Yapılmaz denilen asgari ücret zammı için tarih verdi. Ünlü SGK uzmanı duyum aldık diyerek açıkladı

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Yapılmaz denilen asgari ücret zammı için tarih verdi. Ünlü SGK uzmanı duyum aldık diyerek açıkladı
Hükümet her ne kadar asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağını açıklasa da şimdiden açlık sınırının altına gerileyen asgari ücrette, çalışanlar ara zam beklemeye başladı. Ünlü SGK uzmanı İsa Karakaş ise çalışanların beklediği güzel haberi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın planlarında asgari ücrete Temmuz'da ikinci bir zam yapmayacaklarını söylemesi çalışanların yıkılmasına neden olmuştu.

SGK Uzmanı İsa Karakaş ise 'duyum aldık' diyerek asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete ara zam yapılacağına ilişkin duyum aldıklarını söyleyen İsa Karakaş zam tarihi olarak da Eylül ayını işaret etti.

Geçtiğimiz yıl iki kez zam yapılan Asgari ücrete Ocak ayında yüzde 49 oranında zam yapılmış asgari ücret 17 bin 2 liraya çıkarılmıştı. Ancak bu zamlı asgari ücret 4 ay içinde 17 bin 725 lira olarak açıklanan açlık sınırının altına gerilemişti. Asgari ücretin hızla erimesi ise çalışanlar arasında ara zam beklentisini artırmıştı.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Asgari ücretlinin 2025 yılı Şubat ayına kadar 17 bin lira ile geçinmeye dayanamayacağını belirten İsa Karakaş açlık sınırının 20 bin liraya dayandığı şu günlerde asgari ücretin 17 bin TL'nin altında kalmasının yasal düzenlerin ruhuna ve özüne aykırı olduğunu söyledi. İsa Karakaş enflasyonla mücadelenin sadece çalışanların sırtına yüklenmemesi gerektiğini savundu.

HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARININ ARTINDAN ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLANABİLİR

İsa Karakaş, doğalgaz ve elektrik gibi kamu zamlarının enflasyon rakamlarını etkilememesi için ertelendiğini söyleyerek ertelenen zamların Haziran enflasyon rakamlarından sonra vatandaşlara yansıtılabileceğini söyledi.

Karakaş, Haziran'dan sonra elektrik doğal gaz zamlarının yansıtılması ile birlikte Eylül gibi asgari ücretin de zamlanabileceğini söyledi. İsa Karakaş memur ve emekli zamlarının ardından asgari ücrete ara zam yapılacağına yönelik duyumlar aldıklarını belirtti.

Ankara'da hükümete yakın kulisler ise asgari ücrete yapılacak zammın 3-4 bin lira aralığında olabileceğini konuşuyor.

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