Manchester United 60 milyon euro'ya işi bitiriyor

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Manchester United 60 milyon euro'ya işi bitiriyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Paris Saint-Germain'de oynayan orta saha Manuel Ugarte'yi bonuslarla 60 milyon euro'ya transfer etmeye hazırlanıyor.

Manchester United, uzun süredir beklediği orta saha transferini tamamlamak üzere.

The Athletic'in haberine göre, Manchester United, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Manuel Ugarte'nin transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

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60 MİLYONA EL SIKIŞILDI
İki kulüp, 50 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonuslar karşılığında el sıkıştı.

Yıldız oyuncunun gün içinde sağlık kontrolünden geçeceği ve kısa süre içinde transferin resmen açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

PSG KARNESİ
60 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer olan Ugarte, Fransız ekibindeki ilk sezonunda 37 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

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