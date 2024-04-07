Manchester United öyle bir gol attı ki Liverpool yara aldı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, şampiyonluk yarışındaki Liverpool'u ağırladı.

İlk yarıda rakibine büyük bir üstünlük kuran ve çok sayıda fırsattan yararlanamayan Liverpool, 23. dakikada Luis Diaz'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Liverpool, rakibini sahasından çıkarmadı. Ancak 50. dakikada Liverpool savunmasında Jarell Quansah'ın hatalı pasında kaleci Kelleher'in önde olduğu gören Bruno Fernandes, orta saha yakınlarından topu kaleye gönderdi ve durum 1-1 oldu.

Golden sonra Manchester United dirildi ve 67. dakikada Kobbie Mainoo ile bir gol daha buldu.

84. dakikada Muhammed Salah'ın penaltı golüyle rakibine yanıt veren Liverpool, skora dengeyi getirdi ve maç 2-2 bitti.

Arsenal ve Liverpool'un 71 puanla ilk iki sırayı paylaştığı Premier Lig'de, Manchester City 70 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Manchester United ise 49 puanla altıncı sırada bulunuyor.