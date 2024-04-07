2 kırmızı kartın çıktığı maçın galibi Monaco. Bertuğ Yıldırım detayı

Monaco, Fransa Ligi'nin 28. hafta maçında evinde Rennes ile karşılaştı.
Ev sahibi, mücadeleyi 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmanın tek golü 25. dakikada M. Akliouche'den geldi.
Rennes'te 46. dakikada Terrier kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Monaco'da ise 64. dakikada Kehrer oyundan atıldı.
Milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım, Monaco karşısında 84. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Monaco, puanını 52'ye yükseltti ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Rennes ise 39 puanla 9. sıraya geriledi.
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