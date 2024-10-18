Manchester United’a Fenerbahçe maçı öncesi büyük şok

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Manchester United’a Fenerbahçe maçı öncesi büyük şok

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile karşılaşacak Manchester United’ı şoke eden bir haber geldi. İngiliz devinin genç yıldızı Mainoo sakatlığı nedeniyle en az 1 ay forma giyemeyecek ve 7 maçı kaçıracak.

Premier Lig'de hafta sonu Brentford'la, gelecek hafta ise Fenerbahçe'yle karşılaşacak Manchester United'da Kobbie Mainoo sakatlandı.

Manchester United, ligdeki son Aston Villa maçında sakatlanan Kobbie Mainoo'nun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Times'ta yer alan haberde harmstring sakatlığı yaşayan Kobbie Mainoo'nun en az 1 ay forma giyemeyeceği ve Manchester United'ın 7 maçını kaçıracağı ifade edildi.

Bu süreçte Manchester United Premier Lig'de Brentford, West Ham United, Chelsea ve Leicester City ile karşılaşacak.

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda da Leicester City'yi konuk edecek Erik ten Hag'ın ekibi, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olurken PAOK'u Old Trafford'da ağırlayacak.

Manchester United altyapısından yetişen Kobbie Mainoo 2022/23 sezonunun devre arasında A takıma yükseldi. Genç futbolcu, bu sezon Manchester United formasıyla 9 maçta süre alırken gol veya asist kaydedemedi.

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