Manchester United'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu. Altay Bayındır da yer aldı

Galatasaray'ın da rakibi olduğu İngiliz devi Manchester United, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. Kırmızı Şeytanlar, listeye yeni transfer Altay Bayındır'ı da ekledi.

Manchester United'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu. Altay Bayındır da yer aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, UEFA'ya bildirdiği 25 kişili kadro açıklandı.

İngiliz devinde yeni transfer Altay Bayındır da kadroda kendisine yer buldu.

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde;

Altay Bayındır, Andre Onana, Tom Heaton, Diogo Dalot, Victor Lindelof, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Sergio Reguilon, Raphael Varane, Jonny Evans, Luke Shaw, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Sofyan Amrabat, Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Mason Mount, Antony, Jadon Sancho, Facundo Pellistri, Anthony Martial, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund

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