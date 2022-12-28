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Manchester United Nottingham'a fark attı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında konuk ettiği Nottingham Forrest'i 3-0 yendi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 06:59
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Manchester United-Nottingham Forrest: Gol yağmuru

Manchester United Nottingham'a fark attı
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İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında konuk ettiği Nottingham Forrest'i 3-0 yendi.

Tribünde 73 bin seyircinin izlediği maçın gollerini 19. dakikada Rashford, 22. dakikada Martial ve 87. dakikada Fred attı.

Manchester United, 15 maçta 29 puanla 5. sıradaki yerini korurken, 16 maçta 13 puanda kalan Nottingham Forest 19. sırada yer alıyor.

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