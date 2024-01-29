Mandalinalı kurabiye nasıl yapılır? Mandalinalı kurabiye tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Mandalinalı kurabiye nasıl yapılır? Mandalinalı kurabiye tarifi için malzemeler neler?
Mandalinalı kurabiye, taze mandalina kabuğu ve suyunun eklenmesiyle nefis bir portakal aromasına sahip yumuşacık bir kurabiye olarak çay saatlerinize eşlik edecek. Peki, mandalinalı kurabiye nasıl yapılır? Mandalinalı kurabiye tarifi için malzemeler neler?

Mandalina kokusuyla evleri sarıp sarmalayan, yumuşacık dokusuyla dikkat çeken mandalinalı kurabiyeler herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Peki, mandalinalı kurabiye nasıl yapılır? Mandalinalı kurabiye tarifi için malzemeler neler?

İşte mandalinalı kurabiye tarifi..

MANDALİNALI KURABİYE TARİFİ

- 1 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)

- 1 su bardağı pudra şekeri

- 1 adet yumurta

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı vanilin özütü

- 2 yemek kaşığı taze mandalina suyu

- 1 yemek kaşığı mandalina kabuğu rendesi

- 4 su bardağı un

- Yarım çay kaşığı tuz

- Yarım paket kabartma tozu

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MANDALİNALI KURABİYE NASIL YAPILIR?

Fırını 180 dereceye ayarlayın ve fırın tepsisini yağlayın veya yağlı kağıt serin.

Geniş bir karıştırma kabında tereyağını ve pudra şekerini iyice çırpın.

Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin. Ardından sıvı yağ, vanilin özütü, taze mandalina suyu ve rendelenmiş mandalina kabuğunu ekleyip karıştırın.

Unu, tuzu ve kabartma tozunu da ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıtılmış fırında, kurabiyeler altın rengini alana kadar pişirin (yaklaşık 15-18 dakika).

Fırından çıkan sıcak kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serperek soğumaya bırakın.

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