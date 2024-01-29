En lezzetli İmam Bayıldı tarifi. İmam Bayıldı adı nereden geliyor?

İmam Bayıldı yemeği, patlıcan, soğan, sarımsak, domates, biber ve zeytinyağı kullanılarak hazırlanan bir Türk mutfağı klasiğidir. Patlıcanlar alacalı soyulup kızartıldıktan sonra, soğanlı iç harçla doldurulur ve fırında pişirilir. Yanında pilav, salata veya cacık ile servis edilebilir. İmam Bayıldı yemeğinin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız,

İşte size tarif önerisi:

İMAM BAYILDI TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Bu tarifte patlıcanlar kızartılmadan önce tuzlu suda bekletilerek acısı alınıyor.

Soğan, sarımsak, domates, biber, maydanoz ve baharatlardan oluşan iç harç, patlıcanların ortasına dolduruluyor.

Üzerine salçalı sos gezdirilen yemek, fırında 40 dakika pişiriliyor.

İMAMBAYILDI YAPIMI

Bu tarifte patlıcanlar alacalı soyulup kızartılıyor. Soğan, sarımsak, domates, biber, maydanoz ve baharatlardan oluşan iç harç, patlıcanların üzerine boydan çizgi şeklinde kesilerek açılan ceplere dolduruluyor. Üzerine çeri domatesler yerleştirilen yemek, salçalı suyla fırında 40 dakika pişiriliyor.

FIRINDA İMAM BAYILDI TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Bu tarifte patlıcanlar kızartılmadan, üzerlerine zeytinyağı sürülerek fırınlanıyor. Soğan, sarımsak, domates, biber ve baharatlardan oluşan sote, patlıcanların üzerine yayılıyor. Üzerine rendelenmiş domates ve salça eklenen yemek, fırında 25 dakika pişiriliyor.

İMAM BAYILDI PÜF NOKTALARI?

İmam bayıldı, Türk mutfağına özgü bir zeytinyağlı yemektir. Patlıcan, soğan, sarımsak, domates, biber ve zeytinyağı kullanılarak hazırlanır. Bu yemeği yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları şunlardır:

Patlıcanları soyduktan sonra yarım saat kadar tuzlu suda bekletin. Bu şekilde patlıcanların acısı çıkacak ve daha lezzetli olacaktır.

Patlıcanları kızartırken bol sıvı yağ kullanın ve her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlayın. Kızaran patlıcanları havlu kağıt üzerine alarak fazla yağını süzün.

İç harcı için soğan, sarımsak, domates, biber, maydanoz ve baharatları kavurun. Domatesler suyunu çekene kadar pişirin. İç harcın kıvamı çok sulu olmamalıdır.

Patlıcanların üzerine boydan çizgiler yapın ve içlerini açın. İç harcı patlıcanların içine doldurun. Üzerine salçalı su veya domates sosu gezdirin.

Fırın kabınızı yağlayın ve patlıcanları dizin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 40 dakika kadar pişirin.

İmam bayıldı yapmanın farklı yöntemleri de vardır. Örneğin, patlıcanları kızartmak yerine fırınlamak isterseniz, bu tarifi deneyebilirsiniz.

İMAM BAYILDI YEMEĞİ ADI NEREDEN GELİR?

İmam Bayıldı yemeği, Türk mutfağına ait bir zeytinyağlı yemektir. Bu yemeğe neden imam bayıldı adı verildiği konusunda iki farklı rivayet vardır.

Birincisine göre, eski zamanlarda bir imam, karısının elinden bu yemeği yiyince çok beğenir ve bayılır.

İkincisine göre, bir imam zengin bir zeytinyağı tüccarıyla evlenir ve karısı ona her gün bu yemeği yapar. Ancak bir gün zeytinyağı biter ve imam yemeği yiyemeyince bayılır.