Gümüşhane usulü yöresel lezzet Siron tarifi. Siron nasıl yapılır?

Gümüşhane’nin yöresel lezzeti olan Siron hem hafif hem de yoğurtlu bir yemektir. Hamuru, evde bulunan basit malzemeler olan un, su ve tuz ile hazırlanır. İsteğe bağlı olarak sarımsaklı ve bol tereyağlı da yapılabilir.

İşte Siron tarifinin ayrıntıları:

SİRON MALZEMELERİ:

Un, Tuz, Su, Süzme yoğurt, Tereyağı, Ceviz.

SİRON TARİFİ:

Derin bir kapta un, su ve tuzu karıştırarak yoğurun.

Hamurdan 3-4 cm genişliğinde yufka açın.

Yufkaları şerit şeklinde kesin.

Kesilen yufkaları katlayarak fırında kurutun.

Kurutulan yufkaları düz bir tepsiye yan yana dizin.

Süzme yoğurdu su ile karıştırın ve ocakta ısınıncaya kadar pişirin, ancak kaynatmayın. Bu karışımı sironun üzerine dökün.

Eritilen tereyağını sironun üzerine dökün.

Ayıklanmış ceviz içini üzerine serperek servis edin.

Siron, Türkiye’nin birçok bölgesinde popüler bir yemektir. Özellikle Karadeniz bölgesinde, Gümüşhane ve Artvin’de sıkça rastlanır. Farklı yörelerde farklı isimlerle ve çeşitlerle bulunur. Kimi yerde tavuklu, kimi yerde yoğurtlu, kimi yerde ise mantıya benzer şekilde kıymayla yapılır.

Evelik Dolması

GÜMÜŞHANE’NİN MEŞHUR YÖRESEL YEMEKLERİ

Gümüşhane’nin yöresel mutfak kültürü oldukça zengindir. İşte Gümüşhane’nin bazı meşhur yöresel yemekleri:

Gendime Pilavı

Evelik Dolması

Kartol Yahnisi

Borani

Fıtfıt Haşılı

Pancar Kavurması

Fırın Erişte

Lemis

Fasulye Bulgurlusu (Pağla Denlisi)

Kete

Asude Kuymağı

Ayvalı Et Yemeği

Mantı Çorbası

Katıklı Çorba

Un Herlesi Çorbası

SİRONUN KÖKENİ

Siron, Türkiye’nin birçok bölgesinde popüler olan bir yemektir. Özellikle Gümüşhane, Erzurum, Bingöl, Artvin, Ardanuç, Bayburt, Şavşat, Şebinkarahisar, Maçka, Alucra ve Yusufeli gibi yerlerde sıklıkla rastlanır. Bingöl yöresinde bu yemeğe “Sorina Pel” denir.

Gümüşhane iliyle özdeşleşen siron, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve 2018 yılında coğrafi işaret belgesi almıştır. Gümüşhane sironu, unların hamura işlenmesi, yufka haline dönüştürülmesi, yufkaların açık aleve maruz kalan özel dizayn edilmiş demir saclar üzerinde kısmen pişirilmesi, 4-6 kez turlanması (katlanması) ve 1-2 cm boyunda kesilmesi ile elde edilir.

Gürcistan’da da sıklıkla yapılan siron, ülkemizde Artvin ve Sakarya’da silor veya silori, Elazığ’da ise sırın yemeği olarak da adlandırılan mantı Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun değişik yörelerinde ramazan ayı iftar sofralarında yer alır. Siron çeşitleri ve tarifleri oldukça çeşitlidir.

Sironun kökeni, Artvin yöresine dayanmaktadır. Siron, hamur, yoğurt, tavuk suyu ve tereyağından oluşan bir yemektir. Yufkaları rulo şeklinde kesip fırında kurutulur, sonra tavuk suyuyla ıslatılır ve üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağı sosu dökülür. Siron, Artvin’in yöresel lezzetlerinden biridir ve özellikle kış aylarında sıcak olarak tüketilir.