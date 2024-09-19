Mane’nin Beşiktaş’a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Fanatik
Mane’nin Beşiktaş’a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı

Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Mane’nin takıma neden katılamadığı ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin, golcü oyuncunun olumlu yaklaşımına rağmen, yüksek maliyet nedeniyle transferden vazgeçtiği öğrenildi.

Transferin son günlerinde Beşiktaşlı taraftarlar kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden Saido Mane’nin takıma katılma ihtimali üzerine çok heyecanlandı. Ancak günlerce süren görüşmelere rağmen transfer gerçekleşmedi.

Mane transferinin gerçekleşmemesinin arka planı ortaya çıktı. Fanatik gazetesinde yer alan habere göre, Mane’nin takımı Al Nassr, golcü oyuncu için bir kiralama bedeli istemedi. Ancak Suudi ekibi, Mane’nin maaşının 30 milyon euroluk kısmının Beşiktaş tarafından karşılanmasını istedi.

Mane'nin Beşiktaş'ta forma giymeyi kabul etmesine rağmen transferin bu astronomik rakam nedeniyle gerçekleşmediği belirtildi.

Bu sezon takımı ile 6 maçta 517 dakika süre alan Mane 2 asist üretti.

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