Manifest konseri milli güvenliğe tehdit sayıldı: Erişim engeli geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika… Son dakika… Manifest grubunun Küçükçiftlik Park konserine ait görüntülerin “milli güvenlik” gerekçesiyle erişime engellendiği iddia edildi.

6 Eylül’de İstanbul’da konser veren Manifest grubu, sahnedeki performansları nedeniyle hedef gösterilmiş ve üyeleri hakkında “hayasızca hareketler” ile “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grup üyelerinin hareketlerinin “edep ve törelere saldırı niteliği taşıdığı” açıklamasında bulunmuştu.

GRUP ÜYELERİNE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Grup üyeleri, dün savcılıkta verdiği ifadenin ardından mahkemede yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Manifest'in konser görüntülerine, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, "Milli Güvenlik ve Kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

