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Manisa Alaşehir'de saadet zinciri vakası 60 milyon liralık vurgun

Manisa'da bir market zincirinde bölge sorumlu müdürü olan İ.A.'nın, toptan şeker alarak saadet zinciri yöntemiyle yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 18:35
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Manisa Alaşehir'de saadet zinciri vakası 60 milyon liralık vurgun

Manisa Alaşehir'de saadet zinciri vakası 60 milyon liralık vurgun
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Mağdurlar, İ.A.'nın 6 ay önce haftalık yüzde 10 kar payı verme vaadiyle para topladığını, ancak 10 gün önce ortadan kaybolduğunu ve işe gelmediğini belirtti.

Polis, dolandırıcılık iddiaları üzerine İ.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Market çalışanları ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne son bir haftada başvuran 5 kişi, bir marketler zincirinin Alaşehir, Salihli, Turgutlu ilçeleri sorumlu müdürü İ.A., tarafından 'saadet zinciri' yöntemiyle dolandırıldıklarını ileri sürüp, şikayetçi oldu.

Mağdurlar, İ.A.'nın 6 ay önce toptan şeker alıp pazarlayıp, haftalık yüzde 10 kar payı verme vaadiyle çok sayıda kişiden çeşitli miktarlarda para toplayıp, 10 gün önce ortadan kaybolduğunu belirtti.

İ.A.'nın telefonlarına cevap vermemesi ve işe gelmemesi üzerine gittikleri evini de satılığa çıkardığını öğrendiklerini belirtip, dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. İ.A.'nın bu yöntemle aralarında market çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü.

Polis, İ.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu marketin çalışanları ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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