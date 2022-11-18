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Manisa Besot 5 işçi alacak

Manisa Besot, bünyesine kameraman olmak üzere 5 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 24 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 14:53
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Manisa Besot kameraman pozisyonunda 5 işçi alacak

Manisa Besot 5 işçi alacak
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İŞKUR’un internet sitesinde yer alan ilana göre; Manisa Besot, bünyesine kameraman olmak üzere 5 personel alacak. Son başvuru tarihi 24 aralık 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU TARİHLERİ
22.11.2022 - 24.11.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

MURACAAT KOŞULLARI
1-T.C. Vatandaşı olmak,
2-40 yaşından küçük olmak,
3-Kamu haklarından kısıtlı olmamak,
4-Lisans Mezunu / İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema,
5-Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak,
6-Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir suretle karışmamış veya katılmamış olmak,
7-Sabıka kaydının olmaması,
8-En az 5 yıllık Televizyon kanalı tecrübesine sahip olmak,
9-Şehzadelereya Yunusemre İlçelerinde ikamet etmesi veya edebilecek olması.

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