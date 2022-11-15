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  • Baba Vanga’nın 2023 yılı için kehanetleri ortaya çıktı

Baba Vanga’nın 2023 yılı için kehanetleri ortaya çıktı

Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen ve ölümüne rağmen yaptığı açıklamalar halen yorumlanan Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri de ortaya çıktı. Kör kahin 2023’te Asya kıtasında bir nükleer patlama yaşanacağını açıkladı. 

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 08:59
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Yapma Baba Vanga bunları mı göreceğiz. Baba Vanga’nın 2023 yılı için kehanetleri ortaya çıktı

Baba Vanga’nın 2023 yılı için kehanetleri ortaya çıktı
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Medyaradar'ın haberine göre, dünyaca ünlü kahin Baba Vanga, 1996 yılında yaşamını yitirmesine rağmen kehanetleriyle gündemden düşmüyor.

“Balkanlar’ın Nostradamus’u” olarak tanınan ve Bulgaristan’ın en önemli figürlerinden biri olan Baba Vanga’nın 2022 yılı için 6 öngörüsünden bazıları gerçek olurken, uzmanlar ve kâhinler, Baba Vanga’nın açıklama ve kehanetlerini 2023 yılı için mercek altına almaya başladı.

BİYOLOJİK SİLAHLARLA SALDIRI 

Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamaları ve öngörüleri yorumlayan uzmanlar, 2023 yılında biyolojik silahlar kullanılabileceğine dikkat çekti. Dünya medyasında yer alan haberlerde özellikle büyük ülkelerin küçük ülkelere biyolojik silahlarla saldırabileceği öne sürüldü.

GÜNEŞ’TE TSUNAMİ

Kör kâhin Baba Vanga’nın açıklamalarını yorumlayanlar, Güneş’te meydana gelecek patlamaların ve Güneş tsunamisinin etkilerinin Dünya üzerinde de hissedilebileceğini söyledi.

Dünya’nın manyetik dengesinin bozulabileceğini öne süren uzmanlar, bu patlama ve fırtınalar sebebiyle elektrik kesintileri ve iletişim kanallarında sıkıntılar meydana gelebileceğini de iddia etti. Bu patlamaların sebep olacağı hasarlar ile karanlık çağlara geri dönüleceği de öne sürüldü.

DÜNYA’NIN YÖRÜNGESİ DEĞİŞECEK

Baba Vanga’nın 2023 yılı için açıklamalarını değerlendirenler, 2023’te Dünya’nın yörüngesinin değişebileceğini ve bu sebeple çok büyük iklimsel değişikliklerin meydana gelebileceğini öne sürdü. 

Dünya’nın Güneş’e yakınlaşmasıyla aşırı sıcaklar ve artan radyasyonun insan yaşamını olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, Dünya’nın Güneş’ten uzaklaşması durumunda ise buzul çağına geri dönülebileceğini ve uzun saatler karanlıkta kalınabileceği iddia edildi.

ASYA’DA NÜKLEER PATLAMA

Baba Vanga’nın tahminleri arasında yer alan bir diğer iddia ise Asya kıtasında bir nükleer patlama.

Baba Vanga’nın açıklamalarını inceleyen uzmanlar, Asya kıtası genelinde toksik bulut tabakalarının oluşabileceğini ve birçok ülkenin bundan etkilenebileceğine dair açıklamalarda bulundu.

LABORATUVARDA İNSAN ÜRETİLECEK

Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamaları yorumlayanlar, 2023’te laboratuvarlarda insan üretileceğini iddia etti.

NORMAL DOĞUM YASAKLANACAK

Baba Vanga’nın iddiasına göre gelecekte doğal doğum yasaklanacak ve bütün insanlar laboratuvarda üretilecek.

 

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behsat ç.
15.11.2022 09:16
uydur uydur ipe diz ...  
 
Alper
15.11.2022 09:03
Geçmiş kehanetleri in hangisi tuttu? Bunlar sadece yorum.Peygsmver bile gaybi bilmez,açık ayet var.Kadin birşeyler saçmalamış,birileri bunu kafasına göre yorumlamış.  
 
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