Dilan Çiçek Deniz nişan attı. Herkes evlilik bekliyordu

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan kötü haber geldi. Deniz, bir süredir evlilik planları yaptığı İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile ayrıldı.

Sevgililer, geçen hafta Arnavutköy’de bir mekânda arkadaşlarıyla eğlenmişti.

KAVGA ETTİLER

Bir ara dışarı çıkıp soruları yanıtlayan Deniz, daha sonra içeri geçmiş ve sevgilisiyle romantik anlar yaşamıştı. Çift, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte başka bir mekâna gitti. Görgü tanıklarının anlattığına göre çift mekânda bir anda kavga etmeye başladı. Bir türlü sakinleşmeyen ikilinin kül tablasını yere fırlattığı öne sürüldü.

KISKANÇLIK KRİZİ

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftin evleneceği konuşuluyordu. Ancak çiftten şaşırtan bir karar geldi ve çift ayrıldı. Sebep olarak ise reklam yönetmeni Thor'un kıskançlık krizleri olarak ileri sürüldü.

