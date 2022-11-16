Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in Netflix'te yayınlanan filmleri Kal'da ateşli sahneler dikkat çekti. Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un ateşli sahnelerinden sonra Burak Deniz ve Dilan Çiçek de sosyal medyada gündem oldu.
Nişanlısı Thor'dan ayrıldığı iddiasıyla gündemde olan Dilan Çiçek Deniz cesur sahneleriyle dikkat çekti. Thor'un kıskançlığına daha fazla dayanamayan oyuncunun nişanı attığı konuşulurken iddialı sahneler gündeme geldi.
3/34
İÇ ÇAMAŞIRIYLA KALDI. Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, Kal filminde bir araya geldi. Güzel oyuncu iddialı sahnelerle adından söz ettirdi.
4/34
İkilinin film boyunca ateşli sahneleri sosyal medyada da gündem oldu. Hem öpüşme hem de sevişme sahnelerinin bol olduğu filmi görenler 'Thor'un kıskanması normal', 'Çok yakışmışlar', 'Rolün hakkını vermişler' yorumlarında bulundu.
5/34
6/34
Kal filminin konusuyla ilgili Netflix'te yayımlanan açıklama şu şekilde: 'Kız arkadaşı tarafından aniden terk edilen Semih, hayatına devam etmek içi umutsuzca çabalarken geçmişle yüzleşmeye başlar. 'Kal' aşk ve ayrılık hakkında 'biraz garip' bir hikâye'
7/34
KAL OYUNCULARIDilan Çiçek Deniz, Burak Deniz, Ceyda Düvenci, Şükran Ovalı ve Dolunay Soysert gibi isimler filmde yer alıyor.
8/34
Çukur, Alev Alev, Tatlı Küçük Yalancılar gibi yapımlarda rol alan Dilan Çiçek Deniz, uzun bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşamaya başlamıştı.
9/34
Sevgilisinin evlilik yanıtına ‘evet’ yanıtını veren ve 230 bin lira değerindeki tektaş yüzüğüyle çok konuşulan Deniz’den kötü haber geldi. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle düğünlerini erteleyen çiftin ayrıldığı öne sürüldü.
10/34
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile bir süredir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını vererek evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
11/34
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde evlilik teklifi alan oyuncunun, 230 bin TL'lik yüzüğü parmağına takmıştı.
12/34
İzlanda'ya giderek nişanlısının ailesiyle de tanışan Deniz, sosyal medya hesabında da Thor Saevarsson'la pozlarına sık sık yer vermişti.
13/34
'HER ADIMDA YANIMDA'Ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda da nişanlısından şöyle bahsetmişti: 'Çok zeki, şefkatli ve sevgisini gösteren bir adam. Her adımımda yanımda. İlişkilerde sizi aşağı çekmeyen birini bulmak çok zor'
14/34
MUTSUZ SON!Yaşadıkları aşkla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çift, bu kez kötü bir haberle gündem oldu.
15/34
İşlerinin yoğunluğu nedeniyle düğünü erteleyen ikilinin ayrıldıkları iddia edildi.
16/34
Görgü tanıklarının anlattığına göre; bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenen ikili, bir anda kavga etmeye başladı. Bir türlü sakinleşmeyen ikilinin kül tablasını yere fırlattığı da öne sürüldü.
17/34
Bir başka iddiada ise Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisi Thor'dan kıskançlık sebebiyle ayrıldığı ileri sürüldü. Thor'un kıskançlığına daha fazla dayanamayan oyuncu nişanı attı.
18/34
Ancak Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson'dan henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
19/34
Öte yandan Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medya hesabında Thor'la verdiği pozları kaldırmaması da dikkatlerden kaçmadı.
20/34
Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İşte o karelerden bazıları.