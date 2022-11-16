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Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in Netflix'te yayınlanan filmleri Kal'da ateşli sahneler dikkat çekti. Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un ateşli sahnelerinden sonra Burak Deniz ve Dilan Çiçek de sosyal medyada gündem oldu.

Galeri Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 11:51
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Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

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Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

Nişanlısı Thor'dan ayrıldığı iddiasıyla gündemde olan Dilan Çiçek Deniz cesur sahneleriyle dikkat çekti. Thor'un kıskançlığına daha fazla dayanamayan oyuncunun nişanı attığı konuşulurken iddialı sahneler gündeme geldi.

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Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

İÇ ÇAMAŞIRIYLA KALDI. Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, Kal filminde bir araya geldi. Güzel oyuncu iddialı sahnelerle adından söz ettirdi.

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Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

İkilinin film boyunca ateşli sahneleri sosyal medyada da gündem oldu. Hem öpüşme hem de sevişme sahnelerinin bol olduğu filmi görenler 'Thor'un kıskanması normal', 'Çok yakışmışlar', 'Rolün hakkını vermişler' yorumlarında bulundu.

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Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

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Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

Kal filminin konusuyla ilgili Netflix'te yayımlanan açıklama şu şekilde: 'Kız arkadaşı tarafından aniden terk edilen Semih, hayatına devam etmek içi umutsuzca çabalarken geçmişle yüzleşmeye başlar. 'Kal' aşk ve ayrılık hakkında 'biraz garip' bir hikâye'

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Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

KAL OYUNCULARIDilan Çiçek Deniz, Burak Deniz, Ceyda Düvenci, Şükran Ovalı ve Dolunay Soysert gibi isimler filmde yer alıyor.

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Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

Çukur, Alev Alev, Tatlı Küçük Yalancılar gibi yapımlarda rol alan Dilan Çiçek Deniz, uzun bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

Sevgilisinin evlilik yanıtına ‘evet’ yanıtını veren ve 230 bin lira değerindeki tektaş yüzüğüyle çok konuşulan Deniz’den kötü haber geldi. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle düğünlerini erteleyen çiftin ayrıldığı öne sürüldü.

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Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile bir süredir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını vererek evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde evlilik teklifi alan oyuncunun, 230 bin TL'lik yüzüğü parmağına takmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

İzlanda'ya giderek nişanlısının ailesiyle de tanışan Deniz, sosyal medya hesabında da Thor Saevarsson'la pozlarına sık sık yer vermişti.

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Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

'HER ADIMDA YANIMDA'Ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda da nişanlısından şöyle bahsetmişti: 'Çok zeki, şefkatli ve sevgisini gösteren bir adam. Her adımımda yanımda. İlişkilerde sizi aşağı çekmeyen birini bulmak çok zor'

14/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

MUTSUZ SON!Yaşadıkları aşkla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çift, bu kez kötü bir haberle gündem oldu.

15/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle düğünü erteleyen ikilinin ayrıldıkları iddia edildi.

16/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

Görgü tanıklarının anlattığına göre; bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenen ikili, bir anda kavga etmeye başladı. Bir türlü sakinleşmeyen ikilinin kül tablasını yere fırlattığı da öne sürüldü.

17/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

Bir başka iddiada ise Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisi Thor'dan kıskançlık sebebiyle ayrıldığı ileri sürüldü. Thor'un kıskançlığına daha fazla dayanamayan oyuncu nişanı attı.

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Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

Ancak Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson'dan henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

19/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

Öte yandan Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medya hesabında Thor'la verdiği pozları kaldırmaması da dikkatlerden kaçmadı.

20/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İşte o karelerden bazıları.

21/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

22/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

23/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

24/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

25/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

26/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

27/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

28/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

29/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

30/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

31/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

32/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

33/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

34/34
Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

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