﻿Dilan Çiçek Deniz'in 'Kal' filminde ateşli sahneleri olay oldu. Nişanlısı ile ilişkisini bitiren görüntü ortaya çıktı

'HER ADIMDA YANIMDA'Ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda da nişanlısından şöyle bahsetmişti: 'Çok zeki, şefkatli ve sevgisini gösteren bir adam. Her adımımda yanımda. İlişkilerde sizi aşağı çekmeyen birini bulmak çok zor'