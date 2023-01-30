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Manisa ekibinde ayrılık

Spor Toto 1.Lig takımı Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş ile yollar ayrıldı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 19:06
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Manisa FK'da teknik direktörü Levent Eriş görevinden ayrıldı

Manisa ekibinde ayrılık
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Ligde son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen Manisa FK'da ayrılık gerçekleşti.

Ege ekibinde teknik direktör Levent Eriş'e veda edildi.


KULÜP AÇIKLAMA YAPTI
Kulüpten yapılan açıklamada ''Teknik Direktörümüz Levent Eriş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Levent Eriş’e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Manisa FK 29 puanla ligde 11. sırada yer alıyor.

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