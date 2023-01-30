Manisa ekibinde ayrılık

Ligde son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen Manisa FK'da ayrılık gerçekleşti.

Ege ekibinde teknik direktör Levent Eriş'e veda edildi.



KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada ''Teknik Direktörümüz Levent Eriş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Levent Eriş’e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Manisa FK 29 puanla ligde 11. sırada yer alıyor.