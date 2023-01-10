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Manisa Sarıgöl Belediyesi işçi alacak

Manisa Sarıgöl Belediyesi, bünyesinde park bahçe görevlisi olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 14:42
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Manisa Sarıgöl Belediyesi park bahçe görevlisi 5 personel alacak

Manisa Sarıgöl Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Manisa Sarıgöl Belediyesi, park bahçe görevlisi olmak üzere 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
2-Sarıgöl İlçe Sınırları içerisinde 1 yıldır ikamet ediyor olmak.
3-657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinin (A) bendinin 1,4,5,6,7 ve 8 numaralı alt
bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
4-Başvuralar şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Kimlik Fotokopisi
2-Adli Sicil ve Arşiv Kaydı
3-Ikametgah
4-Sağlık Raporu (Çalışmaya Engeli olmamak)
5-Diploma
6-Erkek Adaylar için Terhis Belgesi
7-2 adet vesikalık fotograf
B-Başvuru Formu (Başvuru esnasında verilecektir.

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