﻿Manisa Sarıgöl Belediyesi işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Manisa Sarıgöl Belediyesi, park bahçe görevlisi olmak üzere 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

2-Sarıgöl İlçe Sınırları içerisinde 1 yıldır ikamet ediyor olmak.

3-657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinin (A) bendinin 1,4,5,6,7 ve 8 numaralı alt

bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

4-Başvuralar şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Kimlik Fotokopisi

2-Adli Sicil ve Arşiv Kaydı

3-Ikametgah

4-Sağlık Raporu (Çalışmaya Engeli olmamak)

5-Diploma

6-Erkek Adaylar için Terhis Belgesi

7-2 adet vesikalık fotograf

B-Başvuru Formu (Başvuru esnasında verilecektir.