Manisa Soma’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Manisa İli Soma İlçesi Kurtuluş Mahallesi Çaltılık mevkii 443 ada 16 parsel 324,00 m2 arsa üzerindeki binada bulunan 62/1010 arsa paylı 2.kat bağımsız bölüm no 9 olan mesken niteliğindeki taşınmazdır. borçlu adına tam hisselidir Tapu kaydı, pafta örneği ve krokisinin zemine aynen uyduğu yüzölçümünde ve sınırlarında bir değişiklik olmadığı Kadastro Fen Memurunca tespit edilmiştir.6306 sayılı Afet Riski Altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde inşa edilmediği, yapı kullanım ruhsat tarihinin 12.11.1993 olarak belirtilmiştir. yaklaşık olarak kuş uçuşu Belediye Hizmet Binasına850m.,DDY Gar Binasına 1800m. ve Soma Otogarına 1500m.mesafededir.binanın arka cephesinde bulunan 9 nolu mesken yaklaşık 80,00 m2 yüzölçümündedir.2 oda 1 salon mutfak banyo tuvalet ve balkondan oluşmaktadır.

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