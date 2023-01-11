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Manisa SYDV geçici işçi alacak

Manisa SYDV, bünyesinde geçici yardımcı hizmetli olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 07:06
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Manisa SYDV geçici yardımcı hizmetli 1 işçi alacak

Manisa SYDV geçici işçi alacak
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İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Manisa SYDV, bünyesinde geçici yardımcı hizmetli olmak üzere 1 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı. 

MÜRACAAT KOŞULLARI
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) Karar tarihi (05.01.2023) itibari ile 25 yaşını bitirmiş olmak
4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8) En az B sınıfı sürücü belgesi ve Hijyen belgesine sahip olmak tercih sebebidir.
9) En az lise veya dengi okullardan mezun olmak.
10) Karar tarihi (05.012023) itibari ile en az 1 (Bir) yıldır Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinden bir tanesinde ikamet ediyor olmak.
11) Vakıf görevlerini zaman mefhumu olmaksızın yapabilecek fiziki yeterliliğe sahip olmak
12) Bilgisayar sertifikasına sahip olmak tercih sebebidir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Diploma veya mezuniyet belgesi
*Nüfus cüzdanı sureti
*Sabıka kaydı
*Özgeçmiş
*2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çektirilmiş.)
*Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi
*Herhangi bir sağlık probleminin olmadığına dair Heyet Raporu( Mülakatı kazanan adaylardan istenecektir.)
*Ehliyet fotokopisi
*İkamet Belgesi (Karar tarihinden önce Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinden bir tanesinde ikamet ettiğine dair tarihçeli nüfus kayıt örneği)
*Personel İş talep Formu
Başvuracak adaylar başvuru için istenen belgeleri 16.01.2023 tarihinde mesai bitimine kadar Manisa İl Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüze elden teslim edecek olup, eksik evraklı başvurular kabul edilmeyecektir.

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