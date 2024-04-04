Manisa'da 100 adet silah ele geçirildi

Kaynak: İHA
Manisa'da 100 adet silah ele geçirildi
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından silah ticareti suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; kente yüklü miktarda silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle harekete geçen polis ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda, 100 adet ruhsatsız tabanca ile 100 adet şarjör ele geçirdi. Operasyonda kapsamında gözaltına alınan A.P. (23) ve S.C.S. (17) isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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