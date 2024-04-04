Manisa'da büyük silah operasyonu, 100 tabanca ele geçirildi

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan Manisa'ya yapılacağı ihbar edilen silah kaçakçılığını engellemek için harekete geçti. Şüphelilerin güzergahı üzerinde önlem alan ekipler, otomobil ve TIR'ı durdurdu. Yapılan aramalarda 100 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.P. (23) ve S.C.S. (18)'nin ifadeleri doğrultusunda İzmir'de de operasyon düzenlendi. Operasyonda TIR'dan indirilen kargoları teslim alan kişilerden 2'si gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen A.P. ve S.C.S. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.