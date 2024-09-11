Manisa'da damat, gelini nikah masasına vinçle getirdi

Mütevazı bir şekilde süslenen vinç, gelin Funda Akar'ı nikah salonuna götürürken, arkasında oluşan düğün konvoyuna yoldan geçen araçlar korna çalarak mutluluk dileklerini iletti.

Yunusemre ilçesi Kayapınar Mahallesi’nde yaşayan Doğan Çoban (31) ve Funda Akar, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı’ndaki nikah salonunda dünyaevine girdi. 15 yıldır vinç operatörü olarak çalışan damat, gelin arabası yerine iş makinesi olan vinci süsleyerek müstakbel eşini almaya gitti.

Damat Doğan Çoban, farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, “Birbirimize güvenimiz ve saygımız arttıkça evlenmeye karar verdik. Günümüzde birçok farklı düğün etkinliği oluyor, biz de kendi tarzımızda bir şey yapmayı tercih ettik,” dedi.

Gelin Funda Akar ise vinçle nikah salonuna gitmenin kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, “Böyle bir şeyi beklemiyordum, güzel bir sürpriz oldu,” ifadelerini kullandı.

Vinçle nikah salonuna varan genç çift, sevdiklerinin huzurunda ömür boyu mutluluğa "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.