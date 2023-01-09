﻿Elektrikli battaniyeden yangın çıktı

Yeşilyurt Mahallesi Okul Caddesi'nde Fatma D'ye ait tek katlı müstakil evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev büyük hasar gördü.
Yangının elektrikli battaniyenin alev almasıyla çıktığı öğrenildi.
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